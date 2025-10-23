Bayrampaşa Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İstanbul'da Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi yeniden yapılacak.

İstanbul Valiliği'nden daha önce iptal edilen seçim için açıklama geldi.



Valiliğin açıklamasına göre Bayrampaşa ilçe Meclisi'nde 26 Eylül pazar günü, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kurulacak.



Açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet” suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında 16 Eylül'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.



Belediye Meclisi'nin 21 Eylül'de yapılan başkan vekili seçiminde, oylar eşit çıktı. CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilliğine seçildi. AK Parti İstanbul İl Örgütü sonuca itiraz edip, mahkemeye taşıdı. Yapılan itirazın ardından İstanbul 8. İdare Mahkemesi Meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı aldı.



İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada, CHP'nin mahkeme kararına yönelik yaptığı yürütmenin durdurulması itirazının reddine karar verildiğini duyurdu.

