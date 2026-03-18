Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları için ev hapsi kararı
18.03.2026 19:20
Son Güncelleme: 18.03.2026 19:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğlu, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.
BAŞKAN MUTLU DA TUTUKLANMIŞTI
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiası üzerine başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı. Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.