Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 11 gözaltı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, iki şüphelinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte tespit edilen 13 şüpheli hakkında, 21/01/2026 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına

alınmış, 2 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir."

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı.

Mahkeme, 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı vermişti.

Belediyeye yönelik soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiasını içeriyor.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklanan Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.