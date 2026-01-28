Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması. 2 şüpheli tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın, sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçeleriyle, "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

8 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.



BAŞKAN MUTLU DA TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiası üzerine başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mutlu, görevinden uzaklaştırılmıştı. Mutlu, ifadesinde 3 milyon liralık yolsuzluk iddiasını reddetmişti.