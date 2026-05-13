Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali karıştı: 12 polis yaralandı, yedi kişi gözaltında
13.05.2026 12:28
Haldeki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde iki grup arasında kavga çıktı. Olaylarda 12 polis yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı.
Olay gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.
12 POLİS HAFİF YARALANDI
Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.
Kavgaya karışan yedi şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri hakkında bıçaklama yaralama, altısı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.
