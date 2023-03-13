Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Serkan Karagül, "Kiracı beni aradı. Çocukların kafasına bir şeyler düştüğünü söyledi. Çocuklardan birinin eli diğerinin de ayağında kanama vardı biraz da kafasından şişlik vardı. Üstü açık olduğundan nem almış ve çökme olmuş" dedi.