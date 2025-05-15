Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta rögar kapağı patladı

İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmalarına başlanan sokak üzerindeki rögar kapağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

İki kez üst üste patlama yaşanan kapak, yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak düştü. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü yaptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

