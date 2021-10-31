Bayrampaşa'da binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolcuk yapan yabancı uyruklu bir kişiye ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Haberler - İHA - DHA 31.10.2021 - 10:59

Bayrampaşa'da binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, kaçak 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

ekipleri denetimler kapsamında bir taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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