Bayrampaşa'da iş merkezi yangını

Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çevredeki ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polisler, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş merkezinin bodrumunda hasar meydana geldi.