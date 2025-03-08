Bayrampaşa'da iş yeri müdürünü bıçaklayan şüpheli yakalandı
İstanbul Bayrampaşa'da bir iş yerinde çalışan S.A., tartıştığı müdürünü bıçakladı. Olayın ardından Fatih'te yakalanan S.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Terazidere Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan S.A, dün şirkette müdür olarak görev yapan G.A'yı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan G.A. hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, G.A. ile S.A. arasında daha önce tartışma yaşandığı belirlendi.
Fatih'te yakalanan şüpheli S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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