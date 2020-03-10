Bayrampaşa'da işyerine silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'da bir işyerine pompalı tüfekle yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 12:42 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 12:58

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan işyerine giren, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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