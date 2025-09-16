İstanbul'da metrobüs yandı, trafik dur kalk ilerliyor
İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde araç trafiği oluştu.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Yolun Haliç yönünde araçlar dur kalk ilerledi.
- Etiketler :
- Metrobüs
- Yangın
- Toplu Taşıma