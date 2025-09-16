İstanbul'da metrobüs yandı, trafik dur kalk ilerliyor

İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde araç trafiği oluştu.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Bayrampaşa-Maltepe durağı yakınında Zincirlikuyu yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde çıkan yangın nedeniyle yoğunluk iyice arttı. Bölgede araçlar dur kalk ilerledi.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Yolun Haliç yönünde araçlar dur kalk ilerledi.

