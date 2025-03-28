Bayrampaşa'da otobüs yangını
Bayrampaşa'da şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 18.15 sıralarında Halyolu Yıldırım sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e giden Musa B. idaresindeki 26 ABY 080 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, yolcuları indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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