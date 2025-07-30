Bayrampaşa'da otoparkta yangın paniği

Bayrampaşa'da bir iş merkezinin çatı katında bulunan otoparktaki hurda kağıt yüklü kamyonet yandı.

Yenidoğan Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde, dört katlı iş merkezinde bulunan otoparkta duran hurda kağıt yüklü kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan kamyonetin park halindeki elektrikli otomobile zarar verdiğini görenler sürücüyü uyardı.

Kamyonetin sürücüsü yanan aracını boş alana çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki araçta da hasar meydana geldi.

İş merkezinde esnaflık yapan elektrikli otomobilin sahibi Semih Boz, kamyonetin site içerisindeki hurdaları topladığını anlattı.

Sitede güvenliğin olmadığını ileri süren Boz, bu nedenle salı günü aldığı aracının yanan kamyonet nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti.