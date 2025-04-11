Bayrampaşa'da panik anları: Çevreye ateş açmaya başladı
İstanbul Bayrampaşa'da bir cadde üzerinde dört kişi arasında silahlı, yumruklu kavga çıktı. Kavga edenlerden biri, silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Polis, kavga edenleri gözaltına aldı.
İstanbul'da kavga eden dört kişi, cadde ortasında panik dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'daki Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi.
Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle dört kişi arasında kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, bir kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipler taraflara müdahale etti.
Polis kavgaya karışan dört kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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