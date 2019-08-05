İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsü kontrol etti.
Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi.
Araçta bulunan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir minibüsü kontrol etti.