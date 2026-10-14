Bayrampaşa'da sanayi sitesinde korkutan yangın
14.10.2026 11:10
Son Güncelleme: 14.10.2026 12:48
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle sitenin çatısında hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.