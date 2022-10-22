Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı bir imalathanede yangın çıktı. Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın

Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın - 1

Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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