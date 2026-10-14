Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın. Ekipler müdahale ediyor
14.10.2026 11:10
Son Güncelleme: 14.10.2026 11:30
DHA
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.