Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın. Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.