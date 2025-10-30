Bayrampaşa'da tramvay hattında korku dolu an: Kıvılcımlar çıktı, patlamalar yaşandı
İstanbul Bayrampaşa'da geri manevra yapan bir kamyon, tramvay hattının metal korkuluklarına çarptı. O anlarda korkuluklar, yüksek gerilim hattı ile temas adınca kıvılcımlar çıktı, patlamalar yaşandı.
İstanbul Bayrampaşa'da tramvay hattında korku dolu anlar yaşandı.
Olay, saat 09.45 sıralarında Yıldırım Mahallesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, 34 ECU 121 plakalı kamyonun şoförü, Ceberhan Sokak'tan geri manevra yaptığı sırada tramvay hattı kenarındaki korkuluklara çarptı.
ART ARDA PATLAMALAR YAŞANDI
Çarpmanın etkisiyle korkuluklar yüksek gerilim hattına temas etti.
Temasın ardından bir anda kıvılcımlar çıktı, art arda patlamalar yaşandı.
PANİĞE NEDEN OLDU
Çevrede panik yaşanmasına neden olan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde kamyonun korkuluklara çarptığı an ve ardından yaşanan patlamalar yer aldı.
Elektrik akımının etkisiyle bir süre devam eden patlamalar, çevredeki vatandaşları korkuttu.
Olayda yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
- Etiketler :
- Tramvay
- İstanbul Bayrampaşa
- Kaza