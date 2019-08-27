İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi Geyik Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katındaki eski eşyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede alevler, bodrumdaki tüm eşyaları sararken bütün binanın içerisi dumanla kaplandı. Yoğun duman nedeniyle üst kattaki bina sakinleri mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.



Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.



Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.