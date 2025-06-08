Bayrampaşa'da yayaya çarpmamak için bariyerlere vuran araç yandı

İstanbul Bayrampaşa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından alev alan otomobil tamamen yandı.



Kaza, saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde Aksaray istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 34 BH 5599 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolunda karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı. Yaralanan sürücü, otomobilden kendi imkânlarıyla çıkarak uzaklaştı.

Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

