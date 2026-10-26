Bayrampaşa'da yol çöktü. Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul Bayrampaşa ’da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.



Saat 18.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre İSKİ personeli Ali Demirci, çalışma sırasında oluşan göçüğe dengesini kaybederek düştü.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirci, toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Demirci, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.