Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: İki kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Bayrampaşa Metris bağlantı yolunda ilerlemekte olan bir yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 15 kişi yaralandı.