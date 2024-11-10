Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: İki kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu, Otogar Kavşağı'nda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, iki kişi hayatını kaybetti, biri ağır 15 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: İki kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Bayrampaşa Metris bağlantı yolunda ilerlemekte olan bir yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: İki kişi öldü, 15 kişi yaralandı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada iki kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 15 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü devrildi: İki kişi öldü, 15 kişi yaralandı - 2

Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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