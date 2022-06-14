Bayrampaşa’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayrampaşa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 14.06.2022 - 15:10

Bayrampaşa’da zincirleme kaza: 3 yaralı

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İstanbul Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

İddiaya göre, kavşağı kaçırmamak için aniden manevra yapan taksinin şoförü önündeki hafriyat yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, sol şeritte ilerleyen panelvan tipi minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobile çarptı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada taksi şoförü ile yolcu iki kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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