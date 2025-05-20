Bazada saklanırken bulundu: "Başım döndü, burada yatıyordum"

Bartın'da görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, mala zarar verme gibi suçlardan kaydı bulunan ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan 10 ay hapis cezası verilen 34 yaşındaki E.E'yi yakalamak için Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

İfadesi bulunmasına rağmen Bartın 1.Asliye Ceza Mahkemesi'ne ifade vermeye gitmemesi nedeniyle de araması bulunan E.A, evinde sıkıştırıldı.

Savcılık kararıyla evde yapılan aramada E.E, bazanın içinde gizlenirken bulundu.

Üzerini kıyafetlerle kapatan E.E, polislere, "Başım döndü. Burada yatıyordum" diyerek kendini savundu.

Zanlı ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.