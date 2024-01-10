Bazanın içerisindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Hatay'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda narkotik köpeği, bazanın içerisindeki valize saklanmış uyuşturucuyu buldu.

Bazanın içerisindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 27 Aralık tarihinde Antakya ilçesinde 5 farklı ev ve eklentilerde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramaların sonucunda bin 58 gram metamfetamin, 380 adet captagon uyuşturucu madde, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 

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