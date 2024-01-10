Bazanın içerisindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 27 Aralık tarihinde Antakya ilçesinde 5 farklı ev ve eklentilerde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin aramaların sonucunda bin 58 gram metamfetamin, 380 adet captagon uyuşturucu madde, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.