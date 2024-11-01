Bazayla karyola arasına sıkışıp yaşamını yitiren bebek toprağa verildi

Kırıkkale’de bazayla yataklı karyola arasına sıkışıp yaşamını yitiren 7 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.



Sanayi Mahallesi 1260. Sokak’taki evlerinde dün baza ile yataklı karyola arasına sıkışarak ölen Y.K. için Miraç Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene bebeğin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı’na defnedildi.



Anne K.K, 7 aylık bebeğini dün odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış halde hareketsiz bulmuş, eve çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.