Bazayla karyola arasına sıkışıp yaşamını yitiren bebek toprağa verildi

Kırıkkale’de bazayla karyola arasına sıkışarak feci şekilde yaşamını yitiren 7 aylık bebek için bugün cenaze töreni vardı. Y.K. isimli bebek, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bazayla karyola arasına sıkışıp yaşamını yitiren bebek toprağa verildi

’de bazayla yataklı karyola arasına sıkışıp yaşamını yitiren 7 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Sanayi Mahallesi 1260. Sokak’taki evlerinde dün baza ile yataklı karyola arasına sıkışarak ölen Y.K. için Miraç Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene bebeğin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Anne K.K, 7 aylık bebeğini dün odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış halde hareketsiz bulmuş, eve çağrılan sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan , müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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