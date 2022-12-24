Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" 'de yayımlandı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

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