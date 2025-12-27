Bazı büyükelçilik ve temsilciliklere atama kararları Resmi Gazete'de
27.12.2025 00:15
Son Güncelleme: 27.12.2025 00:30
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın yerine İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan atandı.
Buna göre, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymakcı atandı.
Kaymakcı'nın yerine ise İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan atandı.
Karadağ Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.
Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan; Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay,
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen, I. Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan; Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek atandı. Açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Yakup Yıldırım atandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alınırken, 4. Bölge Müdürlüğüne Murat Ayvazoğlu, 15. Bölge Müdürlüğüne Bayram Doğan atandı.
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt atandı.