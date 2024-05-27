Bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Açıklama geldi

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonlarının kapatılacağı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiasını yalanladı.

Bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Açıklama geldi

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerine kilit vurulacak" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Bazı illerde 112 sağlık hizmet birimlerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Açıklama geldi - 1

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir ilimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kapatılması söz konusu değildir. 81 ilimizde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 3 bin 457 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu mevcut olup 44 bin 338 personel, 5 bin 828 ambulans ile hizmet vermeye devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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