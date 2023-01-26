BBP 30. yıl dönümünü kutlayacak

Büyük Birlik Partisi, 30. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Parti, 29 Ocak Pazar günü Ankara'da düzenlenecek kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, partinin seçim yol haritası da kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçime yönelik söylemler, seçim müziklerinin yanı sıra sloganların ve vizyonla ilgili çalışmaları da kamuoyuna duyuracaklarını aktaran Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Güçlü bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

"SEÇİME KENDİ LİSTEMİZLE GİRECEĞİZ"

NTV'nin sorularını yanıtlayan Destici, partisinin seçime Cumhur İttifakı çatısı altında, ancak kendi listesiyle gireceğini söyledi.

"Bugüne kadar önümüze engel olarak baraj çıktı. Bu sefer öyle bir endişe olmayacak." ifadelerini kullanan Destici, "İyi bir sonuçla çıkacağız. Meclis'te AK Parti, MHP, BBP'yi 360'ın üzerine çıkarmayı arzu ediyoruz." dedi.