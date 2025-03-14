BBP Genel Başkanı Destici'den "Terörsüz Türkiye" tepkisi: Karşımızdakilere güvenmiyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlatılan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Devletin ve hükümetin süreçte iyi niyetli olduğunu belirten Destici, "Ama karşımızdakiler asla ve kat'a iyi niyetli değiller." dedi.



Destici, "Biz evet iç cephemizi güçlendirmeliyiz ama iç cephemizi kimlerle güçlendireceğiz vatan kavramının etrafında birleşenlerle, buluşanlarla güçlendireceğiz. Vatan olgusuna inanmayan, bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koymayanlarla iç cephe güçlendirilmez. Tam tersine zayıflatılır." dedi.



Medya sektörü temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Destici, Şam yönetimi ile SDG arasında yapılan anlaşmaya da değindi.



Suriye merkezi hükümetiyle yapılan anlaşmada kazanım elde ettiklerini söyleyen Destici, "Irak'taki bölgesel yönetimin oluşum serüvenine bakarsanız aynı şekilde başladığını görürsünüz. Çünkü arkasındaki kuklacılar aynı. Orada çekiç güç vardı. 36. paralelde. Şimdi 37'inci paralelde de CENCOM var." diye konuştu.