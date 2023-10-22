BBP Genel Başkanlığı'na yeniden Mustafa Destici seçildi

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anarak, "Tabii kalıcı olan davadır, harekettir, misyondur. Onun için biz, bu davaya, bu misyona, bu fikre bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız." dedi.



Destici, milletin daha onurlu bir hayat yaşaması, devletin daha güçlü olması, ülkenin birlik ve beraberliğini koruması için çalıştıklarını belirterek, "Sadece ülke sınırlarımız içindeki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız değil, gönül coğrafyamızdaki Türkistan'dan Adriyatik'e kadar, Kafkaslardan Balkanlara, Türkmeneli'ne kadar bütün bu coğrafyalardaki soydaşlarımız, dindaşlarımız, daha doğrusu bütün yeryüzü mazlumları daha güzel bir hayat yaşasın, zulüm çekmesinler, zalimlerin zulmü altında inim inim inlemesinler diye bu hareketi kurduk." diye konuştu.



BBP'nin Türk siyasetindeki etkisinin aldığı oy miktarının üzerinde olduğunu söyleyen Destici, bunun sandıklara yansıması için çalışmalarındaki eksiklikleri gidermeleri gerektiğini kaydetti.



Destici, gelecek yerel seçimlerden itibaren oylarını artırmaları gerektiğini ifade ederek, "İlk seçimde belki bunu yapamayız, belki ikinci seçimde de yapamayız ama üçüncü, dördüncü seçimlerde bunu yapmamız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Onun için bunu da sorgulayacağız, bunu da konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Tekrar genel başkan seçilmesinden dolayı delegelere teşekkür eden Destici, "Teveccühünüz için şükranlarımı sunuyorum. Şehit liderimiz Muhsin başkanımızın emanetini taşıyoruz. Beni tekrar bu göreve layık gören tüm delege kardeşlerime, tüm dava arkadaşlarıma, hareketimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

