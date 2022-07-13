BBP lideri Destici'den 2023 seçimi açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile gireceklerini ancak bu sefer partisinin kendi adı ve adayları ile sahada olacağını söyledi.

Haberler - NTV Haber 13.07.2022 - 14:36

BBP lideri Destici'den 2023 seçimi açıklaması
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BBP'nin, 2023 seçimine Cumhur İttifakı ile gireceği ancak bu sefer kendi adı ve adayları ile sahada olacağı açıklandı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Büyük Birlik Partili 18 isim AK Parti listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Genel Başkan Mustafa Destici milletvekili seçilmişti.

''CUMHUR İTTİFAKI İLE GİRECEĞİZ AMA KENDİ ADAYLARIMIZ OLACAK"

Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi.

Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini de kullandı.

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