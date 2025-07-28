BDDK 56 personel alacak (BDDK personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

BDDK 56 personel alacak (BDDK personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 yapacağını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur", "Mimar", "Mühendis", "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter", "Şoför" ve "Teknisyen" kadrolarına, İstanbul'da görev yapmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.

Giriş sınavı, "Memur", "Mimar", "Mühendis" "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise sözlü sınav ve uygulamalı sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.

BDDK 56 personel alacak (BDDK personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri) - 1

BBDK BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını 28 Temmuz- 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda; sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak.

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