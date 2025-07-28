BDDK 56 personel alacak (BDDK personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 personel alımı yapacağını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur", "Mimar", "Mühendis", "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter", "Şoför" ve "Teknisyen" kadrolarına, İstanbul'da görev yapmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.
Giriş sınavı, "Memur", "Mimar", "Mühendis" "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise sözlü sınav ve uygulamalı sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.
BBDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar başvurularını 28 Temmuz- 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda; sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak.
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