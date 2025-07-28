BDDK 56 personel alacak (BDDK personel alımı branş dağılımı ve başvuru tarihleri)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 56 personel alımı yapacağını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur", "Mimar", "Mühendis", "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter", "Şoför" ve "Teknisyen" kadrolarına, İstanbul'da görev yapmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.

Giriş sınavı, "Memur", "Mimar", "Mühendis" "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise sözlü sınav ve uygulamalı sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak.