BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden affını istedi

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden affını istediğini duyurdu.

Açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Kavcıoğlu “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

FON SORUŞTURMASINDA BAZI BDDK YÖNETİCİLERİ TUTUKLANMIŞTI

Son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adı geçen bazı şirket ve gruplara bankacılık izni verilmesi tartışma konusu olmuştu.

Soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklanmıştı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.

Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.