Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na beklenen atama gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan atama kararına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK ) başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Kararla, Mahmut Esfa Emek de BDDK üyesi olarak atandı.

Öte yandan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığına ise Orhan Çelik atandı. Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Derviş Ahmet Akıncı da kurula üye olarak atandı.

ESKİ BDDK BAŞKANI GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen Kavcıoğlu, 11 Kasım'da görevden affını istemişti. Şahap Kavcıoğlu, bu kararı "kurumunun daha fazla yıpranmaması için aldığını" söylemişti.

Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fon soruşturması kapsamında soruşturma izni istemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aynı gün Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Kasım'da Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.