Beach club'a giremeyince ateş açtılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahildeki bir işletmeye rezervasyonları olmadığı için alınmadığı iddia edilen kişilerin çıkardığı kavgada müşteri bekleyen taksici tabancayla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmadı.



İşletme yetkilileriyle kavga eden şüpheliler, beraberlerinde getirdikleri tabancayla ateş etti. Bu sırada kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralandı.



Yaralı taksici olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

