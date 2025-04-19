Bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

​​İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulunmasına ilişkin A.S'yi (25) gözaltına aldı.



A.S'nin, emniyetteki ifadesinde, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını, bu durumu ailesi ve etrafından sakladığını belirterek, evde tek başına doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve paniğe kapılarak bebeği çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ankara Bulvarı'nda 17 Nisan akşam saatlerinde çöp konteynerine yeni doğmuş erkek bebek atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi gitmiş, sağlık görevlileri bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.