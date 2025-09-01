Bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı: İfadesi kan dondurdu

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken bebeğin annesi E.A. tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cezaevine gönderilen anne E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Resmi olarak bir evlilik yapıp, boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır. Diğer çocuğumuz G.N. babasının yanında. Onlar da bir başka adreste yine Ortaköy’de yaşarlar. Eşim ile boşanma aşamasındayken imam nikahlı eşim H.Y.’den de C.Y. adında bir çocuğumuz oldu. Şu an 1 yaşında ve babasıyla yaşamakta. İmam nikahlı eşim H.Y. ile 2 sene, ilk eşimden ayrılacağım sıralar nikah kıyıp birlikte olmaya başladık. Kendisiyle evliliğim sorunlu geçiyordu. Bu yıl Ocak ayında kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle ayrıldım ve babaevime döndüm. Bir ay kadar sonra test yaptırdığımda hamile olduğumu anlayınca, arayıp hamile olduğumu söyledim. Benim niyetim de ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti. Kendisine hamile olduğumu söyledikten sonra, 'Barışacak olsa tekrar bir araya geliriz' diye düşünüyordum. Ama benimle iletişime geçmedi" dediği öğrenildi.



BEBEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ



Olay gününü anlatan E.A.'nın, "Bu bekleyiş içerisinde çocuğu aldırmak için geç kalmıştım. Hamile olduğumu ailemden sadece ablam biliyordu. O da kürtaj olmamı istiyordu, ama süresi geçmişti. Annem, babam ya da bir başkası hamileliğimi fark etmedi. Eylül ayında doğum olacaktı. 30 Ağustos 2025 günü saat 14.00 sıralarında evdeyken kasık bölgem yoğun bir şekilde sancılanmaya başladı. Kızım evde uyuyordu. Başka kimse de yoktu. Artan sancımın hemen sonrasında doğum gerçekleşti ve çocuk eşofmanımın içerisine düştü. Hemen orada kazan dairesinin içinde makas ile çocuğun göbek bağını kestim ve bebeği kazan dairesinin içine öylece açıkta bıraktım. Bebeğe ne yaptığıma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben beyin ameliyatı olduğumdan çok ağır unutkanlık yaşıyorum. Bebeğin göbek bağını kestikten sonra bebeğe makasla zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum. Bebek doğduktan sonra çok kısa bir süre ağladığını hatırlıyorum." dedi.

Akşam saat 21.30 sıralarında kazan dairesine geri döndüğünü belirten E.A. "Bebeğin yanına geldiğimde bıraktığım gibi, cansız halde yatıyordu. Göbek bağını kesmiştim. Karın bölgesinde de makasla kesilmiş yeri gördüm. Büyük ihtimalle onu ben yaptım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Onu ölü halde poşete koyarak dışarı, sokağa çöp kutusunun yanına koydum." dediği öğrenildi.