Bebeğini çöpe atan anneye müebbet hapis cezası

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da sabah saatlerinde konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebekle karşılaştı.

Bebeğin öldüğü belirlenirken polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma yaptı.

550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından bir gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Taş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fatma Taş ilk ifadesinde bebeğini, çocuklarını okula götürürken tanışıp sevgili oldukları O.K.'den dünyaya getirdiğini söyledi.