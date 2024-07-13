Bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da yenidoğan bebeğini poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığı tespit edilen kadın yakalandı.

Bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı

'da polis ekipleri Avcılar ilçesi Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkinden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.

Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı - 1

NE OLMUŞTU?

Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde, çöp konteynerine bırakılmış bir poşet içinde ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitmişti.

Kız bebek, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından polislerin gözetiminde ambulansla hastaneye götürülmüştü.

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