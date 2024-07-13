Bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekipleri Avcılar ilçesi Firuzköy'de, dün akşam bir bebeğin çöp konteynerinde poşet içinde bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.



Bebeğin Y.F.Ş. tarafından çöpe bırakıldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.



Emniyete götürülen kadın, sorgusunda evlilik dışı ilişkinden dolayı hamile kaldığını, bunu ailesinden gizlediğini söyledi.



Şüpheli, bebeği evin banyosunda doğurduktan sonra ailesinin tepkisinden korktuğu için poşete koyduğunu ve çöp konteynerine attığını anlattı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.