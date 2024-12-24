Bebeğini çöpe atan kadından ilginç savunma: "Öldürmek isteseydim  9 ay karnımda taşımaz aldırırdım"

Kastamonu 'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içerisinde bulunan yeni doğan bebeğin annesinin yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18) duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. C.Ç, savunmasında, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

"ÖLDÜRMEK NİYETİM OLSAYDI 9 AY KARNIMDA TAŞIMAZ ALDIRIRDIM"



Pişman olduğunu belirten C.Ç, "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldü sandığım için çöp konteynerine bıraktım, aileme söyleyemedim. O anın psikolojisiyle aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum uzun zamandır görmedim. Çok pişmanım. Eğer öldürmek niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımaz aldırırdım." dedi.