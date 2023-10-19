Bebeğini fındık bahçesine gömen anne yeniden tutuklandı

FARKLI NOKTALARDAN SİNYAL



Mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne B.Ç'nin, farklı saatlerde HTS kayıtları olan cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal almasını sordu. Bunun üzerine anne B.Ç, evden ayrılmadığını savunarak HTS kayıtlarını kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık B.Ç'nin yeniden tutuklanmasına, duruşmanın ise ertelenmesine karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.



Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.



Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.



26 Eylül'deki duruşmada savcı mütalaasında, B.Ç'nin kasten öldürme amacıyla hareket etmediği, öldürme kastı bulunmadığı, ölümün taksirle olmuş olabileceği anlaşıldığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığı yönünde talepte bulunmuştu.



12 Ekim'deki duruşmada ise tanık ebe S.F. dinlenmiş, mahkeme heyeti delillerin toplanmasına karar vererek, mahkemeyi ertelemişti.

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