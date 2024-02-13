Bebeğini öldüren baba 20 yıl sonra tutuklandı

İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de gömdüğünü iddia etmişti.

Yargılanmaya başlanan baba Hüseyin K. duruşmada tutuklandı.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hüseyin K., Söke'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık olarak dinlenen anne Ceyhan K., toplam 16 çocuk doğurduğunu, bunların bir bölümünün öldüğünü söyledi.

ANNE ''NAZARDAN ÖLMÜŞ OLABİLİR'' DEDİ



Eşi Hüseyin K.'nin çocuklarını dövmediğini öne süren Ceyhan K., Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir, bilmiyorum." yanıtını verdi.



Sanık Hüseyin K. ise "Bunların ifadesi yalan dolan. Algı operasyonu yapılıyor. Bu tamamen bir tiyatro oyunu." dedi.



Mahkeme, babanın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

