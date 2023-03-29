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Bebeğini öldürüp evi yaktı

Denizli'de yangın çıkan bir evde 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin annesi polise teslim oldu. Kadın ifadesinde, eşi tarafından fuhşa zorlandığını öne sürdü, bu nedenle kızını boğarak öldürüp daha sonra da yangın çıkardığını itiraf etti.

Bebeğini öldürüp evi yaktı

'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne cezaevine gönderildi.

Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından gece duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğini öldürüp evi yaktı - 1

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediğini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A.'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Bebeğini öldürüp evi yaktı - 2

Gözaltına alınan Hilal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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