Bebeğini öldürüp evi yaktı

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediğini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.



Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A.'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.



Gözaltına alınan Hilal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin