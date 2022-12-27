Bebeğini pencereden atan annenin cezası belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü öne sürülen Ece Çoban'a müebbet hapis cezası verildi.
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Çoban'ın babası ve avukatı katıldı.
Ev hapsinde olan Ece Çoban, duruşmaya getirilmedi. Mahkeme heyeti, sanık Ece Çoban'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu. Sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirten başkan, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.