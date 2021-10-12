Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmayan anne, corona virüse yenik düştü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 7,5 aylık hamile Aslıhan Kazın, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği korkusuyla aşı yaptırmadığı öğrenildi. Bebeğin ise hastanede ve sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 18:10

Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmayan anne, corona virüse yenik düştü

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Aşı olmayan 8 aylık hamile corona virüse yenildi

Aşı olmayan 8 aylık hamile corona virüse yenildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın, bebeğinin zarar göreceğinden endişe ederek corona virüs aşısı yaptırmadı. Covid-19 testi pozitif çıkan genç kadın corona virüse yenik düşerken, bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli Derince'de yaşayan ve 7,5 aylık hamile olan Aslıhan Kazın (31), bazı semptomların görülmesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Kazın, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu sırada yoğun bakıma alınması gereken Kazın'ın bebeği ise sezaryenle alındı. Kazın, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Aslıhan Kazın’ın cenazesi, bugün Çenedağ Mahallesi'ndeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazede eşinin tabutunun başından ayrılmayan Ümit Kazın'ın ise uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. 

Öte yandan erken doğan bebeğin hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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HAMİLE EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

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