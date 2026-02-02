Bebek arabasından 2 milyon liralık altın çaldı.

Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., durumu polis merkezine bildirerek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit para bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.